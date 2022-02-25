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"Укрэнерго" опровергла фейки об отключении электроэнергии

Пятница, 25 февраля 2022, 19:31

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опровергает ложную информацию о планах отключения электроэнергии в Киеве и других регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

"Укрэнерго" официально заявляет, что энергосистема Украины работает стабильно. Ограничение энергоснабжения потребителей не запланировано! У украинских потребителей свет есть и будет!" – сообщил системный оператор.

"Фейковые сообщения о том, что планируется отключение света в Киеве и других регионах Украины – пропаганда врага", – говорится в сообщении.

24 февраля "Укрэнерго" опровергло фейк о необходимости отключить все приборы в 23:30 из-за подключения украинской сети к европейской. После выпуска опровержения этих фейков сайт компании подвергся DDoS-атакам.

Экономическая правда

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электроэнергия Укрэнерго

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