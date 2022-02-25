Исландия будет рассматривать запросы на убежище от украинцев приоритетно

Министерство юстиции Исландии исключило Украину из списка безопасных стран происхождения после того, как российские войска напали на страну 24 февраля.

Об этом пишет schengenvisainfo.

Заявки на международную защиту от украинцев будут рассматриваться в приоритетном порядке, в отличие от заявок из безопасных стран.

"Специальной оценки ситуации в стране не проводилось, так как существует полная неопределенность того, как будут развиваться события. Ожидается, что ситуация в Украине будет оцениваться по мере развития событий и поступления известий о ситуации в стране", – говорится в сообщении.

Кроме того, другие государства-члены ЕС и соседние с Украиной страны предложили помощь беженцам, бегущим из страны.

Польша заявила, что ожидает около миллиона беженцев, заявил польскому радио министр внутренних дел Польши Мацей Васик.

Венгрия также начала подготовку к прибывающим беженцам, и около 600 тысяч из них будут расселены венгерскими силами обороны. Однако пока не сообщается, как власти планируют разместить беженцев.

"После сегодняшнего военного нападения, к сожалению, можно ожидать увеличения числа прибывающих в Венгрию граждан Украины, которые, вероятно, будут просить убежища. Мы готовы позаботиться о них и сможем быстро и эффективно принять вызов", — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.