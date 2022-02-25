Украина предлагает НАТО вместе подсчитать потери от разрушений и отстроить инфраструктуру
Министерство инфраструктуры посчитает стоимость разрушений из-за вторжения России и отстроит инфраструктуру вместе со странами НАТО.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Накануне Александр Кубраков обратился к 27 министрам транспорта и инфраструктуры стран-членов НАТО с предложением посчитать потери вместе и дальше это все вместе отстроить.
"Сегодня говорил о важности обеспечения устойчивой логистики между Украиной и нашими партнерами по НАТО. В частности, я уже провел первый разговор с госсекретарем транспорта Великобритании Грантом Шаппсом
Также передаем всем коллегам конкретный перечень потребностей украинской стороны в надежном и эффективном сопротивлении российским оккупантам. В первую очередь, речь идет о топливе, а также о гуманитарной и военной помощи.
Мы фиксируем все потери, которые терпит инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Все дороги будут восстановлены, а мосты – отстроены. Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, то наши западные соседи – следующие", – подчеркнул министр.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua