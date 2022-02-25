Украина предлагает НАТО вместе подсчитать потери от разрушений и отстроить инфраструктуру

Министерство инфраструктуры посчитает стоимость разрушений из-за вторжения России и отстроит инфраструктуру вместе со странами НАТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Накануне Александр Кубраков обратился к 27 министрам транспорта и инфраструктуры стран-членов НАТО с предложением посчитать потери вместе и дальше это все вместе отстроить.

"Сегодня говорил о важности обеспечения устойчивой логистики между Украиной и нашими партнерами по НАТО. В частности, я уже провел первый разговор с госсекретарем транспорта Великобритании Грантом Шаппсом

Также передаем всем коллегам конкретный перечень потребностей украинской стороны в надежном и эффективном сопротивлении российским оккупантам. В первую очередь, речь идет о топливе, а также о гуманитарной и военной помощи.

Мы фиксируем все потери, которые терпит инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Все дороги будут восстановлены, а мосты – отстроены. Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, то наши западные соседи – следующие", – подчеркнул министр.