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iHerb перестал принимать заказы из Украины

Пятница, 25 февраля 2022, 15:45

Онлайн-ритейлер витаминов и БАДов iHerb с 24 февраля перестал принимать заказы из Украины, Беларуси, Молдовы и России "в связи с логистическими проблемами".

Об этом говорится на сайте компании.

Если заказ уже обработан и отправлен, на его доставку может уйти до 30 дней. Если заказ еще не был отправлен, компания обработает его и отправит в течение 30 рабочих дней. 

Однако если она не сможет этого сделать, заказ отменят и вернут деньги. Они должны поступить на карту клиента в течение 7-10 дней.

Маркетплейс iHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и косметики. Общемировые продажи компании превышают 500 млн долларов в год.

Экономическая правда

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