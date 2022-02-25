УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад-де-Франс в Сен-Дене (окрестности Парижа, Франция).

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Исполнительный комитет УЕФА решил перенести финал мужской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга на Стад де Франс в Сен-Дене. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени.

УЕФА хочет выразить свою благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и преданность тому, чтобы самая престижная игра европейского клубного футбола была перенесена во Францию ​​во время беспрецедентного кризиса. Совместно с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые испытывают тяжелые страдания, разрушения и перемещения", - говорится в позиции УЕФА.

На заседании 25 февраля Исполнительный комитет УЕФА также решил, что российские и украинские клубы и национальные команды, участвующие в соревнованиях УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных площадках для дальнейшего сообщения.

Исполнительный комитет УЕФА также решил оставаться в режиме ожидания для созыва дальнейших внеочередных встреч - "на регулярной постоянной основе, если это необходимо, для повторной оценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений в случае необходимости".

Экономическая правда