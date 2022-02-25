Российский фондовый рынок положительно отреагировал на санкции
Пятница, 25 февраля 2022, 10:50
Российский фондовый рынок резко положительно отреагировал на санкции со стороны западных стран в ответ на вторжение РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК.
Торги 25 февраля открылись ростом. Индекс Мосбиржи взлетел на 20,5%, РТС – на 24,8%.
Спрос на российские бумаги вырос после объявления антироссийских санкций, не столь масштабных, как опасались инвесторы.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua