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Российский фондовый рынок положительно отреагировал на санкции

Пятница, 25 февраля 2022, 10:50

Российский фондовый рынок резко положительно отреагировал на санкции со стороны западных стран в ответ на вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК.

Торги 25 февраля открылись ростом. Индекс Мосбиржи взлетел на 20,5%, РТС – на 24,8%.

Спрос на российские бумаги вырос после объявления антироссийских санкций, не столь масштабных, как опасались инвесторы.

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Экономическая правда
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