Киев и Одесса в штатном режиме: Как работают вокзалы Укрзализныци

Вокзалы УЗ в Одессе, Сумах и Киеве работают в штатном режиме, вокзалы в Николаеве и Херсоне временно не работают.

Об этом сообщил в Telegram член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

Лещенко сообщил, что:

В Сумах вокзал работает, обслуживает пригородное направление

В Одессе вокзал работает в штатном режиме, ожидается 15 пар поездов

В Запорожье штатная ситуация на вокзале, из-за повреждения контактной сети поезд Киев - Новоалексеевка отправится обратно на столицу из Запорожья

В Бердянск поезд из Киева прибыл по графику, обратно отправится с Полог

Вокзал в Харькове работает в штатном режиме

В Купянске вокзал работает в штатном режиме, обслуживает электропоезд в Святогорск.

Вокзал в Киеве тоже работает в штатном режиме

Мариуполь тоже работает в штатном режиме

Вокзалы в Николаеве и Херсоне на время не работают.

Экономическая правда