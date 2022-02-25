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Киев и Одесса в штатном режиме: Как работают вокзалы Укрзализныци

Пятница, 25 февраля 2022, 10:17

Вокзалы УЗ в Одессе, Сумах и Киеве работают в штатном режиме, вокзалы в Николаеве и Херсоне временно не работают.

Об этом сообщил в Telegram член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.

Лещенко сообщил, что:

  • В Сумах вокзал работает, обслуживает пригородное направление
  • В Одессе вокзал работает в штатном режиме, ожидается 15 пар поездов
  • В Запорожье штатная ситуация на вокзале, из-за повреждения контактной сети поезд Киев - Новоалексеевка отправится обратно на столицу из Запорожья
  • В Бердянск поезд из Киева прибыл по графику, обратно отправится с Полог
  • Вокзал в Харькове работает в штатном режиме
  • В Купянске вокзал работает в штатном режиме, обслуживает электропоезд в Святогорск.
  • Вокзал в Киеве тоже работает в штатном режиме
  • Мариуполь тоже работает в штатном режиме
  • Вокзалы в Николаеве и Херсоне на время не работают.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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