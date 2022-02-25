Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов по всей стране

Укрзализныця сообщила, что в связи с опасностью продолжения курсирования упраздняет ряд пригородных поездов по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

С 25 февраля отменены пригородные поезда Киевского региона, курсирующие из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина и между этими пунктами.

Электропоезда, которые курсируют обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только в Ирпень, говорят в УЗ.

В Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.

В центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье.

Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов-Лавочное-Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля.

Также отменили электропоезда сообщением Харьков - Казачья Лопань, Мерчик - Тростянец - Смородино и Тростянец - Смородино - Люботин.

"Отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск не будут курсировать к дальнейшим указаниям.

Поезда Мариуполь —-Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции Скотувата. Поезда сообщением Лантратовка - Кондрашовская-Нова ограничиваются по станции Новый Айдар", - говорится в сообщении.

Укрзализныця добавляет, что делает все возможное, чтобы продолжать курсирование электропоездов в тех регионах, где это позволяет ситуация.

Пассажиров просят сохранять спокойствие, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, быть готовыми к возможным проверкам вещей и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях.

Экономическая правда