ЕС сообщил детали новых санкций против России за войну в Украине

ЕС сообщил о деталях новых санкций, согласованных блоком в связи с началом Россией масштабной агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции после встречи лидеров заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, согласованный лидерами пакет санкций будет иметь масштабные последствия для экономики РФ и российских элит.

Санкции вводятся против финансового, энергетического сектора, транспортной сферы, экспортного контроля и в визовой политике.

Финансовые санкции закроют России доступ к важнейшим рынкам капитала.

"Это коснется 70% российского банковского рынка, а также важнейших государственных компаний, в том числе в военном секторе, и эти санкции увеличат расходы России по займам, приведут к ускорению инфляции и будут постепенно подрывать промышленность", - заявила президент Еврокомиссии.

Санкции против российских элит не позволят им хранить свои активы в Европе.

Санкции против энергетического сектора, по её словам, усложнят для России обновление нефтеперерабатывающего оборудования.

Полностью запрещается продажа российским компаниям самолетов, деталей и авиационного оборудования. "Три четверти нынешнего коммерческого аэрофлота России – это самолеты, построенные в США, ЕС и Канаде, и потому очень зависят от этого", – отметила Урсула фон дер Ляен.

ЕС ограничивает доступ РФ к новейшим технологиям, важным для модернизации и развития, как полупроводники и другие передовые технологии.

Относительно визовой политики, российские дипломаты и бизнесмены лишатся привилегированной возможности въезда в страны ЕС.

Президент Еврокомиссии отметила, что все эти мероприятия внедряются в координации с другими западными партнерами.

"Наша сила - в нашем единстве. В Кремле это знают и сделали все возможное, чтобы посеять раздор, но достигли ровно противоположного. Мы сейчас более объединены, чем когда-либо", - заявила Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что нападение России на Украину создало новую реальность. "Путин пытается покорить дружественную (в ЕС – ред.) европейскую страну и силой изменить границы в Европе. Ему это должно не удаться – и не удастся", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".