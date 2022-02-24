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"Метинвест" временно законсервирует производство в Мариуполе

Четверг, 24 февраля 2022, 19:56

Горно-металлургическая группа "Метинвест" переводит часть оборудования Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали" в режим горячей консервации.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Такое решение принял антикризисный штаб "Метинвеста" для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования.

Комбинаты вырабатывают имеющиеся чугун и сталь и приостанавливают работу.

На "Азовстали" будет остановлен коксовый цех, цех улавливания и сероочистки, доменный цех, конвертерный цех, толстолистовой цех, рельсобалочный цех, цех рельсовых скреплений, известково-обжигательный цех, цех переработки металлургических шлаков. 

На ММК будет приостановлена работа аглофабрики, доменного и конвертерного цехов, листропрокатных цехов, а также цеха холодного проката.

Режим горячей консервации предприятий продлится семь суток. Решения о дальнейшем режиме работы будут приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинского.

Экономическая правда

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Метинвест

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