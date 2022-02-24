Нацбанк Польши предоставит НБУ миллиард долларов
Четверг, 24 февраля 2022, 19:41
Правление Национального банка Польши решило выделить Национальному банку Украины 950 млн долларов на условиях валютного свопа.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Соответствующие средства позволят увеличить международные резервы Украины. Национальный банк Украины благодарен коллегам за поддержку и доверие", – сообщили в НБУ.
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