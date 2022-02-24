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Суспільне сняло кодировку на спутнике, Megogo открыл доступ к новостным каналам

Четверг, 24 февраля 2022, 19:09

Украинский общественный вещатель Суспільне снимает кодировку на время военного положения.

Об этом говорится в заявлении Суспільного.

"UA:Первый снял кодировку – трансляция доступна в Украине и за рубежом. Предлагаем всем медиа использовать эфир в свободном доступе", – говорится в сообщении вещателя.

Ретрансляция другими медиа эфира Суспільного доступна в Украине и за границей.

Украинский медиасервис MEGOGO открыл свободный доступ к ряду новостно-информационных каналов. Бесплатно в сервисе доступны: UA:Первый, 1+1, ICTV, ICTV, 24 канал, 5 канал, Новости 24, Рада, Интер, BBC World News, передает НВ.

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