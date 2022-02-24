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Заявка Росатома на участие в немецком ядерном заводе отозвана

Четверг, 24 февраля 2022, 18:13

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что заявка Росатома на участие в немецком предприятии по производству ядерного топлива в Нижней Саксонии отозвана.

Об этом сообщает Reuters.

В феврале 2021 года французская ядерная компания Framatome объявила о намерении создать совместное предприятие с Росатомом в Лингене, где работает единственный немецкий завод по производству ядерного топлива. Росатом планировал приобрести в нем 25% долю. Этот завод поставляет кассеты для реакторов.

Совместное предприятие Framatome и Росатома предназначалось для вливания средств в дочернюю компанию Framatome Advanced Nuclear Fuels. Она управляет фабрикой в Лингене и собиралась расширить производство.

Для Росатома и ее дочерней компании ТВЭЛ это партнерство означало бы облегчение доступа на европейский рынок.

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атомная энергетика

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