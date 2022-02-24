Налоговая ограничила работу электронных сервисов

Государственная налоговая служба ограничила работу электронных сервисов и доступ к электронному кабинету в связи с объявлением военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Государственная налоговая служба сообщает, что в связи с объявлением военного положения… с целью защиты прав плательщиков и принятия мер по информационной безопасности, ГНС ограничила предоставление (в том числе остановила некоторые) электронных сервисов и доступ к электронному кабинету", – указало ведомство.

В этой связи регистрация акцизных накладных в ЕРАН будет осуществляться после возобновления работы информационно-коммуникационных систем.

На период ограничения электронных сервисов плательщикам акцизного налога в случае невозможности зарегистрировать акцизную накладную в Едином реестре акцизных накладных разрешается перемещение горючего или спирта этилового транспортными средствами при наличии товарно-транспортной накладной, которая должна содержать информацию из соответствующей акцизной накладной, и подписанного уполномоченным лицом бумажного экземпляра акцизной накладной, уточнили в ведомстве.

О времени возобновления регистрации акцизных накладных/расчетов корректировки в Едином реестре будет сообщено дополнительно.

При этом штрафные санкции за несвоевременную регистрацию акцизных накладных/расчетов корректировки в реестре на период существования ограничения не применяются.

Экономическая правда