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"ArcelorMittal Кривой Рог" сократит производство до минимума и остановит шахты

Четверг, 24 февраля 2022, 15:18

Команда "ArcelorMittal Кривой Рог" работает над сокращением производства до технического минимума и остановит производство на шахтах.

Об этом сообщила ArcelorMittal на своей странице в Twitter.

"ArcelorMittal глубоко обеспокоен событиями в Украине и их возможным влиянием на наших коллег в стране. Нашим приоритетом являются наши люди, и мы разработали планы, чтобы помочь им оставаться в безопасности", – отмечается в сообщении компании.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Экономическая правда

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ArcelorMittal

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