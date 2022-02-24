Украинских туристов из других стран будут эвакуировать через Польшу

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Министерство инфраструктуры договорилось с Польшей об эвакуации через ее территорию украинских граждан, оставшихся за границей, на родину.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В настоящее время у туроператора AZUR за границей находится 12,42 тыс. человек: 8,45 тыс. в Египте, 307 в Мале, 317 на Кубе, 636 в Занзибаре, 526 в Мексике, 248 в Турции, 1933 человека в Доминикане.

Также авиакомпания Bees Airline сообщила о том, что около 3 тыс. человек планируется эвакуировать из Египта и ОАЭ в ближайшие 10-14 дней.

Министерство продолжает подсчеты граждан, которые будут нуждаться в возвращении на родину.