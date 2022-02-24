Сети супермаркетов продолжают работу в Киеве и других городах
Продуктовые ритейлеры "Сильпо", "Новус", "АТБ", а также ряд других компаний заявили о продолжении работы своих магазинов в Киеве и других городах, но предупреждают о возможных изменениях графиков работы.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как сообщил директор корпорации "АТБ" Борис Марков, сеть супермаркетов продолжает работу и обеспечена товарами всех категорий в полном объеме.
Продолжают работу также супермаркеты Varus. "Делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить магазины продуктами в обычном режиме", – говорится на страничке сети в Facebook.
Кроме того, работают магазины Novus в Киеве и пригороде, Ирпене, Вышгороде, Вишневом, Буче, Белой Церкви, Ривном. При этом супермаркеты работают до 21:00, сообщают в сети.
Супермаркеты "Сильпо" планируют продолжать работу в обычном режиме, ограничив время работы некоторых магазинов до 21:00. Компания также ведет переговоры с торгово-развлекательными центрами о свободном доступе в супермаркеты на их территории.
"Стараемся, чтобы сегодня максимум "Сильпо" работали в обычном режиме. Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже при закрытии торгового центра, мы открыли "Сильпо", – говорится в сообщении сети в Facebook.
Также продолжают работу магазины сети EVA. "ООО "Руш" сообщает, что магазины сети EVA работают в максимально усиленном и мобилизованном режиме", – сообщает компания в соцсетях.
В то же время о прекращении работы магазинов с сегодняшнего дня сообщила сеть магазинов гаджетов и аксессуаров "Цитрус".
Также продолжает работу интернет-магазин Rozetka.ua.
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