АЗС ограничивают продажу топлива "в одни руки"
АЗС ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", – отметили в ОККО.
Кроме того, транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.
Аналогичное сообщение сделать в WOG – они тоже ограничивают заправки до 20 литров на один частный автомобиль и будут пускать спецслужбы без очередей.
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