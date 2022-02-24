АЗС ограничивают продажу топлива "в одни руки"

АЗС ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки – до 20 литров. То есть 20 литров – это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", – отметили в ОККО.

Кроме того, транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.

Аналогичное сообщение сделать в WOG – они тоже ограничивают заправки до 20 литров на один частный автомобиль и будут пускать спецслужбы без очередей.







