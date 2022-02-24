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Красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка"

Четверг, 24 февраля 2022, 12:19 - Дана Гордийчук

Красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам.

Об этом сообщает Киевский метрополитен.

"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" на станцию "Шулявская", – сообщила пресс-служба метро.

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метрополитен Киев

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