Красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка"
Четверг, 24 февраля 2022, 12:19 -
Красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам.
Об этом сообщает Киевский метрополитен.
"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" на станцию "Шулявская", – сообщила пресс-служба метро.
Шановні пасажири!
З організаційних причин червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська".
Нагадуємо, що метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 24, 2022
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