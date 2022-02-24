Отделения "Укрпочты" 24 февраля не работают. "Новая Почта" продолжает работать, "где это возможно и безопасно"

фото: укрпочта

Отделения Укрпочты 24 февраля в связи с введением военного положения работать не будут.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим вам посылки и пенсии, а пока будем их хранить", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок.

"Следим за ситуацией и при необходимости будем развертывать наземные пути доставки", - говорят в Укрпочте.

В то же время, совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что компания "продолжает работать там, где это возможно и безопасно для людей".

"Мы на работе, работаем в оперативном штабе, все на месте. Мы будем информировать вас и держать в курсе", - написал он.

Экономическая правда