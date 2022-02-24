Monobank работает, ограничивает кредитные лимиты.
Четверг, 24 февраля 2022, 10:31 -
Проект Monobank Универсал банка работает в обычном режиме, временно ограничены кредитные лимиты.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Главная цель – сохранение денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили", – сообщил он.
В настоящее время банк решает, как вернуть лимиты и наблюдает за развитием ситуации.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua