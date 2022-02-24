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Monobank работает, ограничивает кредитные лимиты.

Четверг, 24 февраля 2022, 10:31 - Дана Гордийчук

Проект Monobank Универсал банка работает в обычном режиме, временно ограничены кредитные лимиты.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Главная цель – сохранение денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили", – сообщил он.

В настоящее время банк решает, как вернуть лимиты и наблюдает за развитием ситуации.

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