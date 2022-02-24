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Райффайзен останавливает работу части отделений в шести областях

Четверг, 24 февраля 2022, 09:33 - Дана Гордийчук

Райффайзен банк останавливает работу отделений в Донецкой и Луганской областях и частично – еще в четырех областях.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"До выяснения обстоятельств банк временно приостанавливает работу отделений в Донецкой и Луганской областях, а также части отделений в Харьковской, Херсонской, Одесской и Киевской областях", - сообщил банк.

На остальной территории работа проходит в обычном режиме. Банк просит делать операции онлайн. Системы банка работают стабильно.

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банки

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