Райффайзен останавливает работу части отделений в шести областях
Четверг, 24 февраля 2022, 09:33 -
Райффайзен банк останавливает работу отделений в Донецкой и Луганской областях и частично – еще в четырех областях.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
"До выяснения обстоятельств банк временно приостанавливает работу отделений в Донецкой и Луганской областях, а также части отделений в Харьковской, Херсонской, Одесской и Киевской областях", - сообщил банк.
На остальной территории работа проходит в обычном режиме. Банк просит делать операции онлайн. Системы банка работают стабильно.
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