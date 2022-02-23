На рынке электроэнергии расследуют возможный сговор

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Нацкомиссия по энергетике расследует возможный сговор компаний ДТЭК Рината Ахметова, "Юнайтед Энерджи", а также государственного "Энергоатома" и ООО "Юг Энерго Сбыт".

Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Речь идет о семи энергокомпаниях: "Д.Трейдинг", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго" из группы ДТЭК Рината Ахметова; государственный "Энергоатом"; "Юнайтеж Энерджи", близкой к Игорю Коломойскому и ООО "Юг Энерго Сбыт".

НКРЭКУ подозревает, что действия компаний по покупке/продаже электроэнергии повлекли за собой снижение цены на рынке "на сутки вперед" (РДН). Также следствием стало перетекание объемов с РДН на внутрисуточный рынок (ВДР), уменьшение цены заявок на продажу другими участниками рынка, вытеснение производителей э/э и "Гарантированного покупателя" из РДН.

По данным Оператора рынка, негативные явления на рынке электроэнергии продолжились в первой декаде февраля, а поведение указанных участников рынка электрической энергии не изменилось.

Регулятор считает, что такие события на рынке указывают на возможные манипулирования и признаки возможного согласования действий.

Напоминаем:

НКРЭКУ 10 февраля повысила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии со 115% от цены на рынке "на сутки вперед" до 150%.

Ранее регулятор повысил минимальное ценовое ограничение на ВДР со 105% от цены на РДН до 115%. Нижний прайс-кеп на ВДР был введен 4 февраля.

В конце января – начале февраля 2022 г. вследствие значительного профицита наблюдалось перетекание объемов электроэнергии между сегментами рынка и значительное колебание цен.

В отдельные периоды объемы продаж на ВДР сравнивались с объемами продаж на РДН, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.

НКРЭКУ видит в поведении участников рынка электроэнергии на его краткосрочных сегментах признаки сговора и планирует привлечь Антимонопольный комитет к изучению ситуации на внутрисуточном рынке электроэнергии.

В то же время НАЭК "Энергоатом" и группа ДТЭК с выводами регулятора и обвинениями в свой адрес не согласны.