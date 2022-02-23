Как будет работать банковская система в случае чрезвычайного положения – объяснение НБУ

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В Нацбанке заявили, что в случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков в целом продолжается в обычном режиме.

У НБУ достаточно резервов для подкрепления банков наличными", - говорят в НБУ.

В то же время, премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что "экономика и финансовая система остаются стабильными".

"У нас достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но и экономической и торговой, энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники", - заверил Шмыгаль.

Напомним:

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Это решение должна утвердить Верховная Рада. Секретарь СНБО отметил, что будет докладывать этот вопрос в парламенте в среду.

Экономическая правда