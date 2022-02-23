Сортировочные центры: Укрпочта потеряла иностранного инвестора из-за эскалации РФ, объявила новый тендер

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"Укрпочта" объявила тендер на строительство 2 сортировочных центров в Одессе и Киеве, поскольку иностранный инвестор, который должен был построить автоматизированные хабы в Киеве и Одессе, отказался от своих обязательств.

Об этом сообщается на сайте Укрпочты.

Ранее Укрпочта уже заключила договоры с подрядчиками по строительству сортировочных центров во Львове, Харькове, Днепре и депо в Ивано-Франковске.

"Новый сортировочный центр в Одессе, который будет размещен на пересечении основных дорог, станет основным центром обработки и сортировки почтовых отправлений для Южной Украины. По предварительным подсчетам, минимальное время и объем обработки посылок и мелких пакетов возрастет до 20 500 единиц в час, что позволит значительно сократить сроки доставки и повысить качество услуг.

Киевский сортировочный центр станет основным местом обработки отправлений, ведь на этот регион приходится самое большое количество посылок. Он сможет минимально обрабатывать в час до 40 000 посылок и мелких пакетов, а также до 45 000 писем", - говорится в сообщении.

"К сожалению, из-за эскалации на востоке Украины мы потеряли иностранного инвестора, который ранее выиграл тендер на строительство хаба в Киеве и Одессе.

Но для Укрпочты это знаковый проект, полностью заменяющий ручную сортировку на автоматическую и завершение строительства запланированную до конца 2023 года, поэтому мы приняли решение объявить новый тендер и сейчас ищем подрядчиков сразу на строительство двух хабов. Работаем, сохраняем спокойствие и реализуем все ранее запланированные проекты", – заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Подрядчиком в Киеве и Одессе должна была быть компания "Тетра Инвест".

По данным портала YouControl, конечным бенефициарным владельцем компании является Цикун Светлана Михайловна.

Компания была зарегистрирована в марте 2021 года, уставный капитал – 1000 грн. В качестве основного вида деятельности указана аренда и управление собственной или съемной недвижимостью.

"Тетра Инвест" собиралась вести строительство вместе с международным партнером – World Trade Center Group.

Новый тендер проводится через систему электронных закупок Рrozorro.

К участию приглашают участников с опытом реализации проектов строительства объектов промышленного назначения.

Коммерческие предложения компании, которые выразили намерение принять участие в торгах на строительство хабов в Киеве и Одессе, могут подать до 10 марта июня включительно.

Сумма тендера сортировочного центра в Одессе площадью 7,5 га составляет около $35,4 млн с НДС.

Сумма тендера сортировочного центра в Киеве площадью 8 га составляет около $60 млн с НДС.

"Сотрудничество Укрпочты с победителем каждого из торгов возможно по одному из двух вариантов – либо в форме инвестиционного договора, либо в форме договоров аренды и купли-продажи недвижимого имущества.

В случае, если будет заключен инвестиционный договор – победитель осуществляет проектирование и строительство, после чего вводит в эксплуатацию и оформляет право собственности на сортировочный центр по АО "Укрпочта". А национальный почтовый оператор принимает объект в эксплуатацию и платит его стоимость.

В случае заключения договора купли-продажи и договора аренды Укрпочта арендует спроектированный и построенный победителем тендера сортировочный центр, в то же время оплачивая его по договору купли-продажи с последующим переоформлением права собственности", - объясняют в компании.

Экономическая правда