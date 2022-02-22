Курсы валют в украинских банках на утро 22 февраля

Ethan Swope/Bloomberg via Getty Images

Утром 22 февраля после незаконного "признания независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россией котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 10-44 копеек.

Так, курс покупки доллара в Приватбанке составляет 28,4 гривни, что на 10 копеек больше, чем 21 февраля. Курс продажи составляет 28,99 гривни, что на 19 копеек больше, чем вчера.

Котировки в Ощадбанке – 28,42 грн (+22 коп) на покупку и 28,98 грн (+33 коп) на продажу.

Монобанк – 28,8 грн (+40 коп) и 29,14 грн (+44 коп).

Альфа банк – 28,55 грн (+24 коп) и 29,1 грн (+35 коп).

Райф – 28,4 грн (+10 коп) и 29,1 грн (+38 коп).

Укрэксимбанк – 28,6 грн (+30 коп) и 28,99 грн (+29 коп).

Экономическая правда