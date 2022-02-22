Цена на нефть "взлетела" почти до 100 долларов

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Котировки нефти быстро растут 22 февраля, обновляя семилетние максимумы на фоне нарушения суверенитета Украины со стороны России и рисков полномасштабного военного вторжения.

Об этом пишет "Интерфакс".

Апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,41 доллара (1,48%), до 96,8 доллара за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на 2% – до 95,39 доллара за баррель.

По состоянию на 9:50 по киевскому времени котировки продолжают расти до 97,7 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи на 2,79 доллара (3,06%), до 93,86 доллара за баррель. За предыдущую сессию в пятницу контракт подешевел на 0,8%, в понедельник торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Ранее некоторые аналитики предупреждали, что в случае эскалации напряженности на востоке Украины цена Brent может превысить 100 за баррель на опасениях о перебоях поставок нефти из России.