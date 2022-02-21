Укрпочта запустила переводы по номеру телефона
Клиенты Укрпочты, пользующиеся платежными картами Visa, теперь могут переводить средства по номеру телефона.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Эта услуга стала возможной после того, как Укрпочта присоединилась к глобальному сервису Visa Alias.
Чтобы осуществить перевод, клиенту больше не нужно иметь карточные реквизиты получателя – достаточно указать его номер телефона (при условии, что карточный счет получателя привязан к указанному номеру телефона, что будет отображено при совершении самого платежа на https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/.)", - объяснили в компании.
Там добавляют, что преимущество этого способа оплаты, кроме простоты, в повышенной безопасности, "ведь карточные реквизиты получателя не разглашаются".
Перевести средства можно как в почтовом отделении, так и на сайте Укрпочты https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/ (необходимо выбрать способ оплаты по телефону).
"Укрпочта предложила клиентам новый платежный метод - более удобный и безопасный, чем классический перевод с карты на карту.
Таким образом мы заботимся о защите персональных данных клиентов", - заявил директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Олег Кляпко.
В Укрпочте добавили, что в среднем клиенты Укрпочты в день совершают более 50 тыс карточных операций.
Максимальная сумма одного перевода по одной карточке отправителя – 14 999 грн, с учетом комиссии.
Максимальная сумма всех переводов по одной карточке отправителя за сутки – 65 000 грн.
Экономическая правда
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