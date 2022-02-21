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Укрпочта запустила переводы по номеру телефона

Понедельник, 21 февраля 2022, 14:25 - Алексей Павлыш
 
фото: укрпочта

Клиенты Укрпочты, пользующиеся платежными картами Visa, теперь могут переводить средства по номеру телефона.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Эта услуга стала возможной после того, как Укрпочта присоединилась к глобальному сервису Visa Alias.

Чтобы осуществить перевод, клиенту больше не нужно иметь карточные реквизиты получателя – достаточно указать его номер телефона (при условии, что карточный счет получателя привязан к указанному номеру телефона, что будет отображено при совершении самого платежа на https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/.)", - объяснили в компании.

Там добавляют, что преимущество этого способа оплаты, кроме простоты, в повышенной безопасности, "ведь карточные реквизиты получателя не разглашаются".

Перевести средства можно как в почтовом отделении, так и на сайте Укрпочты https://ukrposhta.ukrcard.com.ua/ (необходимо выбрать способ оплаты по телефону).

"Укрпочта предложила клиентам новый платежный метод - более удобный и безопасный, чем классический перевод с карты на карту.

Таким образом мы заботимся о защите персональных данных клиентов", - заявил директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Олег Кляпко.

В Укрпочте добавили, что в среднем клиенты Укрпочты в день совершают более 50 тыс карточных операций.

Максимальная сумма одного перевода по одной карточке отправителя – 14 999 грн, с учетом комиссии.

Максимальная сумма всех переводов по одной карточке отправителя за сутки – 65 000 грн.

Экономическая правда

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Укрпочта

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