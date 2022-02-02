За год продажи суперяхт в мире выросли на рекордные 77%: причины

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В 2021 году в мире продали рекордные 887 суперяхт - это на 77% больше, чем годом ранее, и почти вдвое больше показателя 2019 года.

Об этом говорится в отчете компании VesselsValue, специализирующейся на морских данных.

Спрос увеличился благодаря росту капиталов и желанию состоятельных людей уединиться на время пандемии.

К основным драйверам спроса эксперты VesselsValue отнесли рост состояния богатейших людей мира и их потребность в уединенном отдыхе на фоне пандемии коронавируса.

При этом суммарный капитал 2660 миллиардеров в списке Forbes с января по начало декабря прошлого года вырос на 1,6 трлн долл.

Как пишет Bloomberg, рост процентных ставок и нестабильность фондовых рынков в 2022 году вряд ли приведут к снижению цен на яхты, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, из-за отсутствия запасов.

"Строительство одного судна занимает годы, а желающие получить яхту немедленно уже истощили вторичный рынок", – пишет агентство.

На этом фоне мегаяхты становятся выгодными для инвестиций.

Как свидетельствуют данные VesselsValue, только в 2021 году их цена выросла на 5-8%.

"Сейчас отличное время для владельцев яхт. Те, кто купил судно год назад, потенциально могут сейчас продать его с прибылью, наслаждаясь целым сезоном бесплатного яхтинга", - сказал в разговоре с Bloomberg руководитель отдела суперяхт Vessels Value Сэм Такер.

Экономическая правда