В Донецкой и Луганской областях Vodafone работал со сбоями

Pavlo Conchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В Донецкой и Луганской областях были перебои с сотовой связью.

Источник: "Новости Донбасса", источник УП в МВД

Детали: Как сообщили "Новости Донбасса", речь шла о мобильных операторах "Водафон" и "Киевстар". Уточнялось, что по состоянию на 1:08 в Краматорске ловит "Водафон". В то же время, у пользователей LifeCell проблем со связью нет. Технические специалисты службы поддержки операторов сообщили "Новостям Донбасса", что не располагают информацией, и попросили заполнить заявку на техобслуживание.

Обновлено: Как сообщил источник УП в МВД, информация о перебоях со связью "Киевстар" в зоне ООС не подтверждается. В то же время в работе "Водафон" действительно были сбои на территории Луганской и Донецкой области. В настоящее время технические специалисты устанавливают их причины.

Украинская правда