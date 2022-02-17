Цены на газ, курс и инфляция: какие три сценария есть у Украины в 2021 году

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Экономисты разработали три сценария развития украинской экономики в 2021 году в зависимости от цен на мировых рынках.

Об этом говорится в макроэкономическом брифинге Киевской школы экономики.

В зависимости от стоимости природного газа и экспорта в течение 2022 года, KSE Institute предусматривает три экономических сценария.

Первый – относительно нормальный. В таких условиях цены на экспортную продукцию будут оставаться высокими, но цены на газ на мировых рынках опустятся на 40-50%.

В таком случае цены на газ для населения в 2,5–3,0 раза будут ниже рыночных, интерес нерезидентов к кредитованию правительства будет восстанавливаться, а курс будет составлять 28,5 грн за доллар.

При этом резервы сократятся до 27 млрд долл., а инфляция будет замедляться и на конец года составит около 8%.

В случае если цены на экспортную продукцию будут оставаться высокими, цены на газ снизятся всего на 5%, Украину ожидает умеренно негативный сценарий.

При нем цены на газ для населения в 4 раза будут ниже рыночных, нерезиденты будут медленно возвращаться к кредитованию правительства, а курс вырастет до 30 грн за доллар.

Инфляция остается неизменной на уровне 10%, при этом произойдет сокращение выпуска крупных промышленных потребителей газа. Международные резервы по итогам года составят 23 млрд дол.

Третий сценарий, отрицательный, допускает уменьшение цен на экспорт на 15-20%, а цен на газ – на 5%. Тогда цены на газ для населения также будут в 4 раза ниже рыночных, а нерезиденты будут проявлять низкий интерес к кредитованию правительства.

При таких событиях произойдет сокращение выпуска крупных промышленных потребителей газа и уменьшится прибыль экспортных отраслей.

Гривня может девальвировать максимум до 32 грн за долл., за счет чего инфляция ускорится до 11%. Сокращение международных резервов ожидается до 22 млрд долл.;

"Мы предполагаем, что при любых сценариях, правительство будет пытаться сдерживать инфляцию жилищно-коммунальных услуг, в частности, цены на природный газ, горячую воду и отопление. Если стоимость этих услуг и будет расти, то умеренно, – рассказал руководитель центра Игорь Дейсан.