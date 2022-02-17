БЭБ ищет руководителей 23 территориальных управлений: какие требования и условия
Бюро экономической безопасности объявило конкурсы по отбору руководителей территориальных управлений - будут выбирать руководителей 23 управлений.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Среди требований к кандидатам – высшее образование степень не ниже магистра.
А также – опыт работы на должностях государственной службы категорий Б или В или опыт службы в органах местного самоуправления.
Или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет в сфере противодействия правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.
Также среди требований – свободное владение государственным языком.
Категория должности – госслужащий категории Б.
Среди должностных обязанностей, в частности:
- выявление зон рисков в сфере экономики методом анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;
- представление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, прекращения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства на территории Волынской области;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем.
Уровень зарплаты – 33 600 грн.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://career.gov.ua., а также на официальном сайте БЭБ в разделе "Конкурсы".
В БЭБ обещают, что будут выбирать руководителей 23 территориальных управлений "по высоким стандартам и требованиям к компетентностям".
Прием документов продлится до 26 февраля 2022 года.
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Экономическая правда
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