Все разделы
Укр / Рус

Гривня сильно укрепляется второй день подряд

Среда, 16 февраля 2022, 19:51 - Дана Гордийчук, Экономическая правда
 
фото нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 28,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,93 грн (на 16 февраля – 32,03 гривни).

Напоминаем:

16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

гривня курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня укрепляется: НБУ значительно нарастил покупку валюты 4 февраля 2022, 18:14
Гривня продолжает укрепляться: закрытие торгов 4 февраля 2022, 17:24
Гривня поднялась в индексе Бигмака от The Economist 3 февраля 2022, 15:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте