Гривня сильно укрепляется второй день подряд
Среда, 16 февраля 2022, 19:51 -
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 28,09 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,93 грн (на 16 февраля – 32,03 гривни).
Напоминаем:
16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.
16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.
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