Гривня сильно укрепляется второй день подряд

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 17 февраля на уровне 28,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,93 грн (на 16 февраля – 32,03 гривни).

Напоминаем:

16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 – 28,17 гривни.

16 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,21 – 28,23 гривни.