"Энергоатом" вывел в ремонт два энергоблока украинских АЭС

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"Энергоатом" вывел в ремонт 2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции и 1-й энергоблок Ровенской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК.

Так, 15 февраля в 22:43 2-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети "для устранения неплотности в системе байпасной очистки теплоносителя".

"По плану работы продлятся 4 суток – до 23:59 19 февраля, после чего энергоблок подключат к энергосети.

В настоящее время в работе находятся пять блоков ЗАЭС. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов – 4 710 МВт", – пояснили в "Энергоатоме".

А 16 февраля в 0:06 "в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и согласно согласованной заявке" энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) был отключен от сети "для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 49 календарных суток" .

Турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2 (ВВЭР-440) находится в резерве по условиям работы энергорынка.

С конца января в работе находились все 15 атомных блоков Украины.

Напоминаем:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повторно установила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии на уровне 110% от цены на рынке "на сутки вперед".

НКРЭКУ 10 февраля повысила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии со 115% от цены на рынке "на сутки вперед" до 150%.

Ранее регулятор повысил минимальное ценовое ограничение на ВСР со 105% от цены на РСВ до 115%.

Нижний прайс-кэп на ВСР был введен 4 февраля.

В конце января – в начале февраля 2022 года вследствие значительного профицита наблюдался переток объемов электроэнергии между сегментами рынка и значительное колебание цен.

В отдельные периоды объемы продаж на ВСР сравнивались с объемами продаж на РСВ, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.

НКРЭКУ усматривает в поведении участников рынка электроэнергии на его краткосрочных сегментах признаки сговора и планирует привлечь Антимонопольный комитет к изучению ситуации на внутрисуточном рынке электроэнергии.

В то же время НАЭК "Энергоатом" и группа ДТЭК с выводами регулятора и обвинениями в свой адрес не согласны.

Экономическая правда