Новая надежда для частных инвесторов в Украине? Разбор платформы, дающей возможность инвестировать до 24% годовых

Запущена первая в Украине краудлендинговая платформа Инвестмания, которая предлагает частным инвесторам сделки с доходностью до 24% годовых.

Инвестмания

Платформу реализовала компания "Babitskyi Investment Management", опираясь на свою 10-летнюю экспертизу в сфере кредитования и инвестиций.

Поможет ли платформа сохранить деньги в кризис? Почему вкладывать деньги в сделки на платформе надежнее, чем самостоятельно искать проекты для инвестирования?

Мы постарались разобраться в этих вопросах и написали об этом статью, которую стоит прочитать каждому, кто хоть раз задумывался об инвестировании.

Инвестмания

Принцип работы платформы

Бизнес в Украине с каждым годом все более активно пользуется внебанковским кредитованием. В результате чего по итогам 2021 года этот рынок вырос до 30 млрд. гривен. А с появлением таких платформ как "Инвестимания", возможно, увеличится еще больше.

После подачи заявки на размещение на платформе, инвестиционный проект проверяют бизнес-аналитики и служба безопасности. Если в ходе проверки проблем не обнаруживается, то проект (инвестиционная сделка) становится доступным на платформе.



В описании сделки инвестору доступна вся необходимая для принятия взвешенного решения информация: описание бизнеса, доходность, сроки, график начислений и варианты юридического оформления.

Таким образом в режиме онлайн бизнес получает возможность собрать необходимые ему средства в займ от частных лиц, а частные лица получают возможность пассивного заработка от 14 до 24% годовых.

Целевая аудитория

Миссия "Инвестмании" заключается в том, чтобы сделать процесс инвестирования простым, понятным и доступным для всех граждан Украины и нерезидентов.

Одними из самых важных элементов в инвестировании являются отбор и оценка проектов. Ее-то и берут на себя специалисты "Babitskyi Investment Management".

Ведь в одиночку очень трудно тщательно проверить даже 1 проект и ничего не упустить. Даже если вы "прозеваете" всего одну, как вам кажется, мелочь - это потом может обернуться для вас потерей всего вклада. А если проверить надо не один инвестиционный проект, а несколько, да еще и разноплановых (объекты недвижимости, действующий бизнес или венчурный стартап, акции компаний, криптовалюту)?



Тут нужна целая команда специалистов. Именно услуги поиска и проверки инвестиционных проектов берет на себя команда платформы Инвестмания.

Поэтому проект будет полезен, как начинающим, так и опытным инвесторам.

Начинающие инвесторы в личном кабинете "Инвестимании" найдут также раздел с обучающими материалами по инвестированию, которые постоянно дополняются. Заполнение пробелов финансовой грамотности, которая пока не преподается в Украине в рамках общеобразовательной программы, это тоже часть миссии.

И это крайне своевременно. Ведь спрос на инвестиционные инструменты высок как никогда: инфляция в Украине превысила 10% за последний год, а традиционные банковские депозиты предлагают практически нулевые или отрицательные процентные ставки. При сохранении такого темпа обесценивания денег можно за 5 лет лишится 50% сбережений. Хранить в долларах? Инфляция в основной мировой валюте достигла 7-8%! В то время как ставка по депозитам в валюте стремится к нулю…

Поэтому есть лишь два варианта: смотреть как лежащие "под матрасом" накопления обесцениваются или их инвестировать, сохраняя покупательную способность, либо даже получая пассивный доход.

Какие бизнесы размещены на Инвестмании

Главный акцент при отборе проектов сделан на действующие бизнесы, у которых понятная модель работы: с рынком, клиентурой, а также есть потенциал для роста.

Это кредитование, автоломбарды, лизинг авто, жилая, коммерческая недвижимость и некоторые другие направления.

Инвестмания

По всем сделкам оказывается помощь в их заключении и предоставляется юридическое сопровождение.

Как начать пользоваться краудлендинг платформой?

Доступ к платформе со сделками приносящими 14-24% годовых предоставляется за 14 долларов до конца 2022 года. Соответственно, чтобы окупить эту сумму, достаточно вложить 100$ в проект с минимальной ставкой 14% годовых - что вполне реально по нашему мнению.

Инвестмания

Можно ли доверять компании?

Управляющая инвестиционная компания "Babitskyi Investment Management" ведет активную публичную деятельность, работает исключительно "в белую" и имеет лицензию НБУ. В 2019 году была отмечена наградой лучшего инвестиционного проекта по версии "Народного признания". Выступила основателем Первого Всеукраинского Института Совместного Инвестирования. И организовала крупнейшее в Украине живое мероприятие по инвестированию - Big Invest Summit 2021.

На платформу "Инвестмания" стоит обратить внимание каждому, кто хочет инвестировать.