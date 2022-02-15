Украинские евробонды и курс восстанавливаются от стремительного падения

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Доходность украинских еврооблигаций возобновилась на 2-3% после скачка в понедельник.

Об этом известно из данных Bloomberg Terminal, публикуемых Интерфакс-Украина.

Так, доходность наиболее волатильных "коротких" облигаций с погашением в этом году вернулась к уровню 16,8%. Несмотря на то, что такая доходность остается высокой, это значительно меньше почти 28%, которые наблюдались на торгах 15 февраля.

Доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Доходность бондов с погашением в 2026-2032 годах вернулась на уровень 10-11,5%.

Котировки украинских ВВП-варрантов после падения в понедельник возобновились с отметки более чем в 70% номинальной стоимости.

Положительная динамика во вторник наблюдалась также на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма: нерезиденты замедлили сокращение своего портфеля ОВГЗ и продали всего 250 млн долларов (против 460 млн долларов в понедельник).

Это отразилось, в частности, на курсе гривни. Хотя открытие рынка началось довольно слабой гривной в 28,5 за доллар, Нацбанк прибег к интервенциям и продал на рынок 377 млн долларов в первый же час работы рынка.

Это успокоило валютные колебания, а гривня укрепилась до 21,28 грн за доллар на закрытии торгов. В то же время, как известно ЭП, в течение дня регулятору даже удалось выкупить валюту в резервы.

Такое восстановление связано с заявлениями Минобороны РФ о том, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учебы в пункты базирования по железной дороге и автомобильному транспорту.

В то же время, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что российские военные продолжают обучение на ряде направлений.

Напоминаем:

После сообщений об отмене авиаперевозок и вывозе посольствами ряда стран своих граждан из Украины из-за риска эскалации, украинские активы упали.

О происходящем на рынках в понедельник читайте здесь.

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