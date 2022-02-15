Приватизация Президент-Отеля: названа стартовая цена

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Советник по приватизации Президент-Отеля оценил стартовую цену актива почти в 400 млн грн.

Об этом сообщил советник по приватизации Concorde Capital.

А именно, за 100% акций "Президент-Отеля" инвестору придется отдать не менее 390 млн. грн.

Оценка производилась с учетом независимой оценки актива, его юридического, налогового и финансового анализа, а также анализа технического состояния гостиницы.

При этом в Concorde Capital ожидают, что в ходе аукциона цена актива может существенно возрасти благодаря конкуренции участников торгов.

Однако, учитывая исторические и прогнозные финансовые показатели гостиницы, а также стоимость государственных заимствований Украины, советник считает, что даже продажа по стартовой цене принесет гораздо большую выгоду для бюджета, чем доходы в виде дивидендов.

В Concorde Capital рекомендуют искать ближайшее окно возможностей для проведения приватизации "Президент-Отеля", ведь гостиница нуждается в значительных инвестициях для модернизации основных средств. Их невозможно осуществить, пока гостиница находится в государственной собственности.

Напоминаем:

В 2019 году суд своим решением разблокировал процесс приватизации "Президент-Отеля", Фонд госимущества сможет продолжить подготовку к продаже гостиницы.

Отель входит в список объектов крупной приватизации. Его пытались продать несколько раз, в последний раз правительство планировало приватизацию в 2020 году.

Имущество "Президент-Отеля" находится в использовании строительной компании "Квадр" сроком на 25 лет.

Экономическая правда