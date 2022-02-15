Все разделы
Укр / Рус

Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления

Вторник, 15 февраля 2022, 15:58 - Дана Гордийчук
 
getty images

Британия подготовила пакет санкций в случае, если Россия прибегнет к широкомасштабному наступлению и готова отрезать агрессора от своих финансовых рынков.

Об этом рассказал премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает Reuters.

Кроме того, Великобритания готова раскрыть российских собственников недвижимости и бизнеса в случае эскалации.

Еще на прошлой неделе Великобритания ввела новое законодательство, позволяющее налагать более жесткие санкции против российских физических и юридических лиц, дестабилизирующих Украину или поддерживающих российское правительство.

"Мы сосредотачиваемся на определенных российских банках, российских компаниях и хотим убедиться, что будет предпринято достаточно шагов, чтобы разоблачить структуру российской собственности или в этом городе (Лондоне – ЭП), или в другом", - заявил Джонсон.

"Также мы готовы принять меры, чтобы отрезать российские компании от привлечения капитала на лондонских финансовых рынках. Поэтому это очень жесткий пакет", – комментирует премьер пакет санкций против РФ.

Напоминаем:

Борис Джонсон посетит североевропейские и балтийские страны на этой неделе и готовится призвать Россию "отступить от бездны" и пойти на деэскалацию.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Британия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Британия работает над пакетом экономической помощи для Украины 14 февраля 2022, 09:58
Банк Англии во второй раз повысил ставку, в еврозоне не спешат 3 февраля 2022, 17:25
Украина получит 90 миллионов фунтов помощи от Великобритании 1 февраля 2022, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте