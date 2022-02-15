Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
Британия подготовила пакет санкций в случае, если Россия прибегнет к широкомасштабному наступлению и готова отрезать агрессора от своих финансовых рынков.
Об этом рассказал премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает Reuters.
Кроме того, Великобритания готова раскрыть российских собственников недвижимости и бизнеса в случае эскалации.
Еще на прошлой неделе Великобритания ввела новое законодательство, позволяющее налагать более жесткие санкции против российских физических и юридических лиц, дестабилизирующих Украину или поддерживающих российское правительство.
"Мы сосредотачиваемся на определенных российских банках, российских компаниях и хотим убедиться, что будет предпринято достаточно шагов, чтобы разоблачить структуру российской собственности или в этом городе (Лондоне – ЭП), или в другом", - заявил Джонсон.
"Также мы готовы принять меры, чтобы отрезать российские компании от привлечения капитала на лондонских финансовых рынках. Поэтому это очень жесткий пакет", – комментирует премьер пакет санкций против РФ.
Напоминаем:
Борис Джонсон посетит североевропейские и балтийские страны на этой неделе и готовится призвать Россию "отступить от бездны" и пойти на деэскалацию.
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