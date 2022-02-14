Все разделы
Укр / Рус

Британия работает над пакетом экономической помощи для Украины

Понедельник, 14 февраля 2022, 09:58
 
getty images

Британия работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за растущей угрозы российского вторжения.

Источник: представитель британского правительства, на которого ссылается Reuters, PA Media

Детали: Пресс-секретарь сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон работает с союзниками над пакетом поддержки Украины. О нем будет объявлено в ближайшие дни.

Как сообщается, Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией. Хотя подробностей о том, какие государства Джонсон посетит, не поступало, в его офисе заявили, что он хочет больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.

Дословно: "Кризис на границе с Украиной достиг критической точки. Вся информация, что мы имеем, свидетельствует о том, что Россия может планировать вторжение в Украину в любой момент".

Напомним:

  • 9 февраля в Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании.
  • 10 февраля в Британии опубликовали новый закон, расширяющий круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть включены в санкционные списки в случае вторжения в Украину.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Британия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Банк Англии во второй раз повысил ставку, в еврозоне не спешат 3 февраля 2022, 17:25
Украина получит 90 миллионов фунтов помощи от Великобритании 1 февраля 2022, 09:00
Британия предупреждает бизнес о возможных российских кибератаках 28 января 2022, 12:57
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте