Авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля и ожидает решения ситуации относительно возможности выполнения полетов.

Источник: SkyUp

Прямая речь гендиректора SkyUp Дмитрия Сероухова: "Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей.

Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации".

Детали: В авиакомпании напомнили, что 12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины в связи с повышенными рисками начала боевых действий.

Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.

Напоминаем:

Украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.