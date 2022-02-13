Самый мощный телескоп прислал первые снимки

NASA

Самый мощный космический телескоп JWTS прислал первые снимки, сделанные на расстоянии около 1,5 миллионов километров от Земли.

Об этом в своем блоге пишет NASA.

Там сообщили, что телескоп находится на последних этапах процесса настройки основного зеркала аппарата. "Вся команда Webb восхищается тем, насколько хорошо продвигаются первые шаги съемки и настройки телескопа", - заявили в космическом агенстве.

Благодаря работе телескопа ученые получили "мозаику изображений" из 18 случайно организованных точек звездного света. Эти данные используются, чтобы телескоп смог сделать точные и качественные снимки из космоса.