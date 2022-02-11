Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось

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Национальное агентство по предотвращению коррупции направило четырем представленным в парламенте политическим партиям на финансирование уставной деятельности в первом квартале 2022 года 195,5 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные единственного веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua

Больше всего получила партия "Слуга народа". Налогоплательщики профинансировали наибольшую политическую силу, представленную в Верховной Раде на 109,7 млн грн.

Оппозиционная платформа – при жизни, которая на выборах 2019 года заняла второе место, получила на январь-март текущего года 33,2 млн грн.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко получили по 20,8 млн. грн. и 20,6 млн. грн. Примечательно, что последний НАПК направил дополнительные 11,07 млн грн.

В Верховной Раде представлены пять политических сил. Средств от НАПК не получила партия "Голос".

Дело в том, что в январе 2021 года агентство приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Претензии к "Голосу" две: по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и оплате "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.

Решение НАПК партия обжалует в судебном порядке. До окончательного принятия окончательного решения финансирование "Голоса" из государственного бюджета приостановлено.

В законе "О государственном бюджете на 2022 год" на финансирование политических партий планируют выделить рекордные 886 млн. грн. По расчетам Честно из этой суммы Голос должен получить около 103,5 млн грн.

Напоминаем:

Согласно закону "О политических партиях в Украине" партии имеют право отказаться от государственного финансирования на один, два-три квартала или круглый год. Однако ни одна из сил этого не сделала.