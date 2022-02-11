Украинские кафе и рестораны вернули докризисные показатели – исследование

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В прошлом году все сегменты общепита смогли восстановить финансовые показатели 2019 года.

Об этом говорится в исследовании компании по автоматизации заведений Poster.

В прошлом году в результате пандемии коронавируса упала выручка во многих сегментах заведений общепита. Итоги 2021 показывают, что до докризисных показателей добрались все проанализированные сегменты общественного питания.

Лучше чувствовали себя кофейни: их выручка выросла на 35% по сравнению с докризисным годом (на 33% к 2020 году). Средний чек вырос на 27% по сравнению со временем в пандемию (на 12% к 2020-му).

Сегмент кафе увеличил выручку на 32% по сравнению с 2019 годом (на 40% к 2020 году), а средний чек – на 28% (+11% к 2020 году). Выручка пекарен увеличилась на 24% (на 34% к 2020 году), чек – на 23% (на 14% к 2020 году).

По фастфуду выручка выросла на 33% к 2019 году (+32% к 2020 году), средний чек вырос на 29% (на 11% к 2020 году).

Выручка баров по итогам 2021 года превысила докризисную всего на 4% (+28% к 2020 году). Средний чек вырос на 27% по сравнению с 2019 годом (на 13% к 2020 году).

Большинство рестораторов объясняют рост среднего чека повышением цен: если в 2020 году годовая инфляция составила 5%, то в 2021 году достигла рекордных с 2017 года 10%.

При этом прибыль рестораторов за это время значительно снизилась. Если до пандемии приемлемой считалась рентабельность в 30%, пока хорошей считается 10-15% – вдвое меньше.