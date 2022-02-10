На создание безбарьерного пространства предусмотрено почти 7 миллиардов – Минфин

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В госбюджете-2022 для создания безбарьерной среды и соцподдержки людей с инвалидностью предусмотрено 6,8 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В частности, 3,6 млрд грн направлено на обновление подвижного состава для перевозки пассажиров (с учетом нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения) и модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

1,5 млрд грн - местным бюджетам на реформу школьного питания для обеспечения пищевой безбарьерности в учебных заведениях.

500 млн грн - на реализацию мероприятий местным бюджетам, направленных на повышение доступности широкополосного доступа к Интернету в сельской местности;

273,5 млн грн - на обеспечение максимального приближения комплексных реабилитационных услуг к нуждающимся лицам, в частности на реабилитацию детей с инвалидностью;

191,8 млн грн - на введение комплексных реабилитационных услуг, направленных на повышение качества жизни, активности, работоспособности участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и членов их семей;

63,4 млн грн - на обеспечение учебных заведений условиями и инструментами для адаптации всех информационных материалов для лиц с нарушениями зрения, слуха и лиц с нарушением интеллектуального развития;

27,8 млн грн - на создание условий для дистанционного обучения во всех образовательных заведениях в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн";

15,2 млн грн - на создание условий для безвозмездного обучения лиц с временно оккупированных территорий на подготовительных курсах со стипендиальным обеспечением в учреждениях высшего образования на контролируемых территориях Украины;

10,2 млн грн - на развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию;

4,3 млн грн - создание национальной сети из 24 дееспособных инновационных бизнес-инкубаторов по стандартам Европейской сети бизнес-центров;

4,5 млн грн - обеспечение возможности вызова экстренных служб с помощью спецлиний связи 101 и 102 лиц с нарушениями слуха.

"Также главные распорядители средств ЦОИВ и местные администрации должны приспособить главные входы в свои здания, сервисные центры и другие службы, которые есть в сфере их управления, для использования лицами с инвалидностью.

На это расходы планируются в рамках текущих расходов соответствующих органов власти", - добавили в Минфине.

Минздраву предусмотрено 157,3 млрд грн для реализации программ госгарантий медицинского обслуживания – эти средства также будут направлены на обеспечение и улучшение заведениями здравоохранения доступности зданий с учетом нужд людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В Минфине напомнили, что в госбюджете на 2022 год предусмотрено около 7 млрд грн на развитие инклюзивного образования.

Экономическая правда