Январь стал одним из худших месяцев для рынка акций США

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Январь 2022 года стал худшим началом года со времен финансового кризиса для американского фондового рынка.

Об этом пишет Financial Times.

Как отдельный месяц минувший январь стал худшим на фондовых рынках с марта 2020 года, а как начало года — худшим с 2009 года.

Индекс S&P 500 упал на 5,3%, технологический Nasdaq Composite — на 9%. В минусе 10 из 11 отраслевых секторов S&P.

От звания худшего в истории январь этого года спасли два последних торговых дня — пятница и понедельник — когда S&P отрос на 4%.

"Вопрос сейчас в том, достигнуто ли локальное дно и сможет предстоящая неделя отчетностей (Amazon, Alphabet и Meta) улучшить настроения инвесторов, даже если учесть неплохой макроэкономический контекст", – пишет издание.

Исторические ряды не добавляют для оптимизма — в среднем по годам, когда индекс S&P в январе падал больше чем на 5%, рост за весь год достигает лишь 2,7%, отмечает WSJ.