Видеонаклейки и новые эмодзи: Telegram выпустил очередное обновление

unsplash

Мессенджер Telegram представил очередное обновление - в новой версии, в частности, появились видеонаклейки и усовершенствованные реакции.

Об этом сообщается в блоге Telegram.

Видеонаклейки

В Telegram говорят, что анимированные наклейки "являются идеально четкими и в то же время очень легкими" - одна наклейка занимает максимум 30 килобайтов.

"Однако для создания таких наклейок необходим опыт и специальная программа типа Adobe Illustrator.

Сегодня мы позволяем добавлять в анимированные наклейки, которые можно создать простой конвертацией из видеофайла. Теперь каждый может легко создать анимированные наклейки – для этого достаточно любого видеоредактора", – говорится в сообщении.

По ссылке – инструкция, как создать видеонаклейки.

Усовершенствованные реакции

Чтобы оставить реакцию с большой анимацией, теперь нужно подольше подержать эмодзи.

"Подобно интерактивным эмодзи, реакции теперь синхронизированы. Если другой участник чата поставит реакцию в тот момент, когда у вас открыт чат, вы увидите анимацию одновременно с ним", - говорят в Telegram.

Также к реакциям добавили статус прочтения. Если в чате есть реакции на сообщения, которые еще не видели, новая кнопка ♡ позволит их просмотреть.

Кроме этого, в обновленном приложении набор реакций дополнился пятью новыми эмодзи.

Также среди улучшений – более качественные вызовы, переводчик в страницах мгновенного просмотра (и в разделе "О себе" на iOS), возможность беззвучно отправить сообщение из меню распространения.

Экономическая правда