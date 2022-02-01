30% от дохода: Индия будет облагать налогом операции с криптовалютами
Индия введет налог в размере 30% на доходы от криптовалют и других цифровых активов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Индии Нирмала Ситхарамана.
Как отмечает агентство, этим шагом доходы от криптовалют и NFT отнесли в самый высокий диапазон налогообложения в Индии.
В Индии насчитывается от 15 до 20 миллионов криптоинвесторов с общим объемом криптовалютных активов около 400 миллиардов рупий (5,37 миллиарда долларов). Официальных данных об объемах индийского крипторинка нет.
Отмечается, что сторонники цифровых валют в Индии положительно воспринимают изменения и надеются, что установление официальной налоговой базы легализирует крипторинок.
"Тридцатипроцентный налог на прибыль от виртуальных цифровых активов, хотя и высокий, является положительным шагом, поскольку он легитимизирует криптовалюту и намекает на оптимистические настроения по поводу дальнейшего принятия криптовалюты и NFT", - заявил исполнительный директор криптовалютной биржи ZebPay Авинш Шекхар.
Напомним:
Центробанк Индии выпустит цифровую рупию в 2022-2023 финансовом году, который начнется 1 апреля.
Экономическая правда
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