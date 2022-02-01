Премьер Польши раскритиковал Германию: нельзя поддерживать Украину и запускать "Северный поток-2"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию не выдавать документы на сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом он заявил в Киеве на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, пишет "Европейская правда".
"Северный поток-2" представляет потенциальную опасность для всей Европы. Мы совместно призываем Германию не запускать газопровод, потому что он станет элементом шантажа со стороны России", - сказал Моравецкий.
"Дорогие наши немецкие партнеры: нельзя одной рукой подписывать заявления о солидарности с Украиной, а другой – сертифицировать "Северный поток-2". Это неправильно. Позволяя деятельность "Северного потока-2", Берлин набивает патронами оружие Путина, которым он потом может шантажировать Европу", - добавил польский премьер.
Ранее Моравецкий заявил, что позиция Германии по поставке оружия для Украины стала "большим разочарованием", а участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2" - большой ошибкой.
Ранее Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.
Напомним, перед отъездом в Киев Моравецкий заявил СМИ, что Польша готова передать Украине военную помощь, в частности, речь идет о боеприпасах, ПЗРК Grom и дронах разного типа.
Моравецкий также сказал, что верит в возможность предотвратить вторжение России в Украину, но если это все же произойдет - для украинцев "двери в Польшу будут открыты".
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