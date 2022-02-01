NYT купила популярную в соцсетях игру Wordle за "семизначную" сумму
Газета The New York Times объявила о покупке онлайн-игры Wordle, которая приобрела вирусную популярность в соцсетях, за "семизначную" сумму.
Об этом NYT сообщила на своем сайте.
При этом стоимость сделки не раскрывается.
Игру в слова, где нужно за 6 попыток угадать слово из 5 букв, планируют перенести на сайт издания – создатель игры, Джош Уордл, написал в Twitter, что будет работать над переносом игры на сайт.
NYT пообещали, что игра останется бесплатной для новых и существующих игроков.
Wordle стала хитом онлайн-игр за считанные месяцы – она была запущена в октябре 2021 года, на 1 ноября у нее было 90 пользователей, к середине месяца – 300 тысяч, сейчас же в эту игру ежедневно играют миллионы пользователей.
"Газета по-прежнему сосредоточена на том, чтобы стать важной подпиской для каждого англоязычного человека, стремящегося понять мир и взаимодействовать с ним", - говорится в заявлении компании.
Там добавили, что игры NYT являются "ключевой частью этой стратегии".
NYT перешла на платный доступ для читателей в 2011 году, подавляющее большинство ее читателей и пользователей приложений получают контент в цифровом виде, оплачивая подписки.
Издание продает подписки на печатную газету, приложение новостей, приложения для игр, рецепты блюд, на сайт с рекомендациями продуктов (Wirecutter, купленный в 2016 году).
Ранее NYT купила за 550 млн долларов спортивный сайт The Athletic с 1,2 млн подписчиков.
Игра Wordle приобрела вирусную популярность в социальных сетях, где люди разных поколений делились результатами.
Создатель Wordle Джош Уордл рассказывал, что сделал прототип игры 2013 года, а во время пандемии возродил ее. В декабре Уордл упростил обмен результатами игры в Twitter и Facebook.
"У нас нет четких планов на будущее игры", – сказал пресс-секретарь NYT Джордан Коэн.
По его словам, покупка, с одной стороны, "создаст дополнительную ценность для существующей аудитории" издания, с другой - представит проекты NYT "совершенно новой аудитории, продемонстрировавшей свою любовь к играм у слова".
В игровой процесс не будут вносить никаких изменений.
Экономическая правда
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