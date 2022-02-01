NYT купила популярную в соцсетях игру Wordle за "семизначную" сумму

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Газета The New York Times объявила о покупке онлайн-игры Wordle, которая приобрела вирусную популярность в соцсетях, за "семизначную" сумму.

Об этом NYT сообщила на своем сайте.

При этом стоимость сделки не раскрывается.

Игру в слова, где нужно за 6 попыток угадать слово из 5 букв, планируют перенести на сайт издания – создатель игры, Джош Уордл, написал в Twitter, что будет работать над переносом игры на сайт.

NYT пообещали, что игра останется бесплатной для новых и существующих игроков.

Wordle стала хитом онлайн-игр за считанные месяцы – она была запущена в октябре 2021 года, на 1 ноября у нее было 90 пользователей, к середине месяца – 300 тысяч, сейчас же в эту игру ежедневно играют миллионы пользователей.

"Газета по-прежнему сосредоточена на том, чтобы стать важной подпиской для каждого англоязычного человека, стремящегося понять мир и взаимодействовать с ним", - говорится в заявлении компании.

Там добавили, что игры NYT являются "ключевой частью этой стратегии".

NYT перешла на платный доступ для читателей в 2011 году, подавляющее большинство ее читателей и пользователей приложений получают контент в цифровом виде, оплачивая подписки.

Издание продает подписки на печатную газету, приложение новостей, приложения для игр, рецепты блюд, на сайт с рекомендациями продуктов (Wirecutter, купленный в 2016 году).

Ранее NYT купила за 550 млн долларов спортивный сайт The Athletic с 1,2 млн подписчиков.

Игра Wordle приобрела вирусную популярность в социальных сетях, где люди разных поколений делились результатами.

Создатель Wordle Джош Уордл рассказывал, что сделал прототип игры 2013 года, а во время пандемии возродил ее. В декабре Уордл упростил обмен результатами игры в Twitter и Facebook.

"У нас нет четких планов на будущее игры", – сказал пресс-секретарь NYT Джордан Коэн.

По его словам, покупка, с одной стороны, "создаст дополнительную ценность для существующей аудитории" издания, с другой - представит проекты NYT "совершенно новой аудитории, продемонстрировавшей свою любовь к играм у слова".

В игровой процесс не будут вносить никаких изменений.

Экономическая правда