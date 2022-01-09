Лидер по продажам в США на протяжении почти ста лет GM уступил свое место Toyota

Японский автопроизводитель Toyota превзошел по продажам General Motors в 2021 году, что стало первым случаем, когда детройтский автопроизводитель не лидирует в продажах автомобилей в США в течение полного год с 1931 года.

Об этом передает reuters

Так, Toyota продала 2,332 млн автомобилей в США в 2021 году по сравнению с 2,218 млн автомобилей General Motors.

Продажи GM в США снизились на 13% в 2021 году и на 43% в четвертом квартале, в то время как продажи Toyota выросли на 10% за год. В последний раз у GM были более низкие продажи в 2010 году на уровне 2,202 миллиона.

За весь 2020 год продажи GM в США составили 2,55 миллиона автомобилей по сравнению с 2,11 миллиона автомобилей Toyota и 2,04 миллиона автомобилей Ford Motor Co.

Старший вице-президент Джек Холлис Toyota сказал, что автопроизводитель благодарен своим постоянным клиентам, но "быть № 1 никогда не является целью или приоритетом".

Он добавил, что японский автопроизводитель не считает устойчивым то, что он может сохранить лидерство по продажам в США, и не планирует использовать достижения 2021 года в какой-либо рекламе.

Педставитель GM Джим Кейн сказал, что у детройтского автопроизводителя был очень хороший год продаж полноразмерных внедорожников и пикапов в Соединенных Штатах, поскольку он сосредоточился на прибыльности, а по мере увеличения поставок полупроводников увеличатся и продажи.